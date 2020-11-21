На помощь приморским энергетикам направлены бригады с Сахалина

Энергетикам помогают сотрудники МЧС, военнослужащие. Фото: ДРСК

Сахалинские бригады энергетиков направлены на помощь Приморскому краю. Четыре бригады «Сахалинэнерго» прибудут для проведения восстановительных работ на энергообъектах.

В Приморье работают 9 дополнительных бригад с Амурской области, ЕАО и Хабаровского края. Оперативники приехали на автомобилях высокой проходимости, оснащены всеми необходимыми материалами и инструментами. Также к работам во Владивостоке приступила бригада подрядной организации. Энергетикам помогают сотрудники МЧС, военнослужащие.

Дополнительные бригады распределены по сетевым объектам, поврежденным ледяным дождем. Всего в аварийно-восстановительных работах задействовано более ста энергетиков, 58 единиц техники.

Аварийные работы на своих объектах ведут специалисты смежных сетевых организаций – МУП ВПЭС, Оборонэнерго и «Артемовская электросетевая компания».

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