Русский мост, на котором повреждена ванта, будет закрыт минимум до 17:00 воскресенья

Русский мост перекрыт, о чем предупреждают сотрудники ГИБДД минимум дважды Фото: Сергей БАЛАНОВ

Русский остров по-прежнему остается отрезанным от материка. Вантовый мост будет закрыт минимум до 17:00 воскресенья, 22 ноября. Единственный способ добраться до материка и обратно – паромы.

Напомним, мост перерыли накануне, 21 ноября. Официально – в связи с тем, что с вант Русского моста падает образовавшаяся во время непогоды наледь. Правда, перед этим очевидцы успели снять, как на мосту размоталась обшивка одной из вант. Чиновники заявили, что ничего страшного не произошло, речь идет про кожух ванты, который носит «декоративную функцию».

Однако мост уже вторые сутки остается закрытым, так надолго его еще не перекрывали. На въезде с обеих сторон дежурят несколько патрульных машин. На сооружение не пускают никакой транспорт, кроме машин аварийной службы. Не пускают туда даже пешеходов.

Обледенели не только ванты, обледенело все Фото: Сергей БАЛАНОВ

Единственны способ выехать с острова – паромная переправа. Паром «Босфор Восточный» запустили в субботу из центра Владивостока (30 причал) к поселку Поспелово. За один рейс он может увезти порядка 20 автомобилей. Сейчас очередь на паром со стороны острова составляет около сотни машин.

Паром возит автомобили и людей бесплатно.

Расписание парома:

Из Владивостока: в 7, 9, 11 и 13 часов.

С пирса в Поспелово: в 8, 10 и 12 часов.

В 17 часов паром отправится на остров Попова.

Паром запустили еще в субботу Фото: Сергей БАЛАНОВ

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Из-за сильного обледенения на одной из вант Русского моста во Владивостоке повредилась оболочка

Движение на мосту перекрыто. Замена кожуха произойдёт в ближайшее время (подробности...)

Не отменять же свадьбу! Экстренный паром увез на Русский остров в ресторан молодоженов с гостями

Молодая семья едва не стала заложником ситуации с перекрытием моста во Владивостоке, но спас позитивный настрой (подробнее..)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14