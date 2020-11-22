Появилось видео, из которого становится ясно, почему перекрыли Русский мост

Ледопад на вантовом мосту блокировал движение Фото: Сергей БАЛАНОВ

Уже второй день вантовый мост, соединяющий Владивосток и Русский остров, остается закрытым. Официальная причина – падение льда с обледеневших вант. Но представить себе масштаб этой причины довольно трудно. Тут, как говорится, лучше один раз увидеть.

Впечатляющее видео опубликовано в инстаграм-паблике «Интересно в Приморье». В объектив попал момент, как с одной ванты начинает осыпаться лед. Зрелище страшное, видно, что это сотни килограммов льда. А из-за особой конструкции моста, пилоны которого вверху сужаются, глыбы льда падают на проезжую часть моста.

Пустить движение обещают к 17:00 воскресенья. Пока между островом и материком пустили паром, он бесплатно возит застрявших людей и машины, правда, способен взять за рейс около 20 авто, в то время как в очереди на паром их десятки с обеих сторон.

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