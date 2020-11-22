Из-за ледопада во Владивостоке закрывают проезд под Золотым мостом

На Золотом мосту тоже есть наледь на вантах Фото: Сергей БАЛАНОВ

Ориентировочно в районе 14:00 во Владивостоке закроют движение автомобилей и пешеходов под Золотым мостом на улице Светланской и на Корабельной набережной.

- Ограничения связаны с очисткой Золотого моста от наледи. Работы будут проводить в течение дня. Сам мост для движения водителей не перекроют, - сообщили в пресс-службе краевого правительства.

Подчеркивается, что водить возле моста будет не безопасно. Особенно это касается жителей и гостей домов №57, №61, №63 по Светланской, их просят быть особо осторожными. Там будут дежурить сотрудники управляющей компании, госжилинспекции и полиции.

Сейчас на Золотом мосту работает техника, убирает скопившийся снег и наледь.

Напомним, уже вторые сутки остается перекрытым вантовый мост на остров Русский. Причина – падающий лед с вант. Только если на Русском мосту глыбы льда летят на проезжую часть, то на Золотом пострадать могут те, кто находится ниже.

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