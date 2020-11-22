Новый антирекорд: 231 заболевший и трое умерших от коронавируса в Приморье

Ледяной шторм коронавирусу не помеха Фото: Сергей БАЛАНОВ

За ледяным штормом во Владивостоке новости о коронавирусе ушли на второй план, но болезнь продолжает свирепствовать. За последние сутки установлен новый антирекорд – сразу 231 новый заболевший. Рост количества заболевших за сутки продолжается почти два месяца.

По данным на 22 ноября, в Приморском крае всего заболевших с начала эпидемии - 20 075. За последние сутки - 231 новый случай коронавируса.

Успешно справились с инфекцией еще 112 пациентов, всего выздоровевших от COVID-19 - 14 638.

Еще три пациента за последние сутки скончались, итого 210 жертв с начала эпидемии.

Протестировано на коронавирус уже 557 206 человек, то есть больше четверти населения Приморья.

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