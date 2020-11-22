Накормить Чуркин: в самом пострадавшем районе Владивостока разворачивают полевые кухни (адреса)

Полевая кухня Фото: Сергей БАЛАНОВ

На территории Первомайского района Владивостока, особенно сильно пострадавшего от ледяного шторма, в воскресенье, 22 ноября, разворачиваются семь полевых кухонь.

Те, кто до сих пор остается без электроснабжения и тепла, смогут здесь получить горячее питание и набрать питьевую воду. Также будет организована выдача газовых баллонов.

Полевые кухни и пункты выдачи питьевой воды будут расположены по следующим адресам:

Ул. Зои Космодемьянской, 16;

Ул. Калинина, 230;

Ул. Калинина, 116;

Ул. Интернациональная, 57;

Ул. Окатовая, 28;

Ул. Каштановая, 11;

Ул. Полярная, 1.

Напомним, значительная часть Чуркина осталась без электричества и воды еще 19 ноября, с началом аномального ледяного шторма. У некоторых потребителей отключили и отопление. Сейчас электричество и тепло постепенно возвращается в дома, но до сих пор не ко всем.

Особо пострадавшим предлагают обращаться в пункты временного размещения. Один работает в круглосуточном режиме на базе школы № 25 (ул. 2-я Строительная, 7). Второй скоро откроется на базе школы № 45 по улице 50 лет ВЛКСМ, 27. В нем будет питьевая вода и горячее питание. Кроме того, горожанам здесь будет оказана психологическая помощь.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14