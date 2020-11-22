Этому городу нужны герои: для спасения Владивостока ищут добровольцев

Последствия ледяного шторма Фото: Сергей БАЛАНОВ

Во Владивостоке ищут волонтеров, которые готовы оказать любую помощь в момент восстановления города после стихии. Напомним, на город обрушился аномальный ледяной шторм, каких здесь не видели как минимум 30 лет. Последствия устраняются до сих пор, и рук не хватает.

Горожане, которые желают чем-либо помочь, могут обратиться по телефону специальной горячей линии. Ее номер - 2-614-380.

Данные тех, кто обратится на горячую линию, запишут, а после скоординируют действия.

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