Главный вантовый мост Владивостока будут промывать термоводой

Лед на Золотом мосту Фото: Сергей БАЛАНОВ

Еще один вантовый мост во Владивостоке могут перекрыть из-за ледяного шторма. На этот раз речь о Золотом.

- С 15:00 до 18:00 будет ограничено движение по Золотому мосту во Владивостоке. В это время его будут обрабатывать термоводой, - сообщили в правительстве края.

Проливать мост будут с помощью пожарных машин.

Ранее сообщалось, что будут перекрыты для машин и пешеходов улица Светланская и Корабельная набережная, поскольку с моста будут падать куски льда.

Напомним, что с субботы остается закрытым и Русский мост. Там лед падает с вант прямо на проезжую часть.

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