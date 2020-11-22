Важное уточнение: Главную улицу Владивостока закроют под Золотым мостом до утра понедельника

Схема перекрытия. Фото: vlc.ru

Поступила новая информация по перекрытию улиц во Владивостоке. Речь идет о перекрытии пространства под Золотым мостом на время его очистки. Городские власти уточняют, что продлятся ограничения до утра понедельника, а не несколько часов, как сообщалось ранее.

- В связи с проведением работ по очистке наледи мостового сооружения «Золотой Рог» во Владивостоке с 15:00 22 ноября до 6:00 23 ноября будет ограничено движение транспортных средств и пешеходов в районе ул. Светланской, 63, и Корабельной Набережной, 21. Автолюбителей и горожан просят быть внимательными и пониманием отнестись к временным неудобствам, - говорится в сообщении мэрии.

Сам мост обещают не перекрывать, но с 15:00 до 18:00 его будут обрабатывать термоводой из пожарных машин.

По-прежнему перекрыт и Русский мост. По предварительной информации, открыть его обещают к 17:00 воскресенья.

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