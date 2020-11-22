Несколько школ и детсадов Владивостока не смогут принять детей в понедельник

Несколько детсадов и школ Владивостока закрыты из-за ледяного шторма Фото: Сергей БАЛАНОВ

Не все учебные заведения Владивостока смогут открыться в понедельник, 23 ноября. В некоторых зданиях до сих пор не восстановлено электричество и отопление.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, будут закрыты чеыре школы в Первомайском районе: №35, 59, 74, 81, а также детские сады №15, 38, 39, 43, 50, 55, 60, 78, 80, 93, 121, 152, 163, 165, 177, 179.

В Советском районе не будут работать детские сады №10, 20, 32, 122.

В Ленинском районе закрыт детский сад №26 и центр образования №28 для дошкольников.

Во Фрунзенском районе не будет работать школа №15.

Остальные учебные заведения города будут работать в штатном режиме.

Однако, как уточнили в управлении образования, если по каким-то причинам ребенок не может посетить школу или детский сад, прогулом это считаться не будет.

Кроме того, в воскресенье, 22 ноября, во Владивостоке с 16 часов в 7 детских садах заработают круглосуточные группы пребывания детей.

Адреса:

Детский сад № 49 на ул. Гризодубовой, 57

Детский сад № 158 на ул. Сахалинской,37а

Детский сад № 117 на ул. Фадеева, 14

Детский сад № 113 на ул. Фадеева, 18в

Детский сад № 150 на ул. Сахалинской, 61

Детский сад № 168 на ул. Сахалинской, 53

Детский сад № 166 на ул. Борисенко, 20

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