Около 100 фонарей сломал ледяной шторм во Владивостоке

Многие улицы остались без освещения Фото: Сергей БАЛАНОВ

Специалисты «Владсвета» подсчитывают последствия разрушительного ледяного шторма, который обрушился на Владивосток на этой неделе. Зафиксировано 235 повреждений на проводах, из них 163 устранено, сломаны 93 металлические опоры наружного освещения, которые восстановлению не подлежат, сообщили в пресс-службе МУПВ «ВПЭС».

Как оказалось, главный враг столбов освещения – деревья. Провода же в основном не выдерживали образовавшейся на них наледи.

- Чтобы устранить обрыв на проводах уличного освещения бригады Владсвета вместе со спасателями убирают поваленные деревья и ветви. В первую очередь расчищают проезды для скорой помощи и дороги к больницам. Сегодня ночью оборвался провод с уличным светильником в районе дома №40 на ул. Давыдова. Линия находилась под напряжением и лежала на проезжей части. Дежурной бригаде пришлось остановить ремонт на одном объекте и оперативно прибыть на опасный участок, - рассказал заместитель главного инженера подразделения «Владсвет» Денис Мамаев.

Осторожно, провода могут быть под напряжением Фото: Сергей БАЛАНОВ

В случае обрыва проводов или повреждения опоры уличного освещения просьба обращаться в диспетчерскую Владсвета по тел.: 241-18-25.

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