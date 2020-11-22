В Хасанский район Приморья возвращается электричество

Фото: предоставлено ДРСК

Восстановлена работа линии 110 кВ, питающей Хасанский район, сообщили в ДРСК. Электроснабжение потребителей большей части района восстановлено. В Надеждинском районе энергетики продолжают переводить потребителей на другие центры питания.

Из-за активного таяния гололеда на проводах в течение дня происходили единичные отключения линий, питающих Хасанский и Надеждинский районы.

В Хасанском районе энергетики готовятся к подключению генераторных установок, доставленных из хабаровского филиала ДРСК. Уже сегодня два генератора планируют подключать для подачи напряжения в п. Береговой, Рыбачий, Песчаный.

Продолжаются аварийно-восстановительные работы на линиях 6-10 кВ в Надеждинском, Хасанском, Шкотовском районах и Артемовском ГО.

В течении дня энергетики вели ремонтные работы на линиях электропередачи – устраняли обрывы проводов, выправляли и устанавливали опоры. К аварийно-восстановительным работам в районах Приморья привлечены дополнительные бригады ДРСК из Хабаровского края, Амурской области и ЕАО.

Сложившаяся в Приморье погодная ситуация является аномальной для региона. После прохождения ледяного дождя в южных районах Приморья была зафиксирована чрезвычайно высокая толщина обледенения проводов и деревьев, что привело к многочисленным обрывам проводов и падению опор.

Внимание! Убедительная просьба к жителям не приближаться к оборванным проводам, не прикасаться к оборванному проводу!