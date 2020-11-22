Энергетики восстановили электроснабжение в ряде населенных пунктов Приморского края

После ледяного шторма в Приморье у энергетиков много работы Фото: Сергей БАЛАНОВ

Энергетики Приморских электрических сетей АО «ДРСК» восстановили электроснабжение в ряде населенных пунктов Анучинского, Надеждинского и Михайловского районов.

После завершения ремонтов были включены бытовые потребители в селах Ауровка, Гродеково, Ясная поляна, Муравейка, Еловка, Ляличи, Кремово, Ивановка, Каленовка, Шмидтовка, Минеральное, Реттиховка, Варфоломеевка. Элекроснабжение подано также на котельные в этих населенных пунктах. От сетей ДРСК подключены жители п. Ключевое, частично Соловей Ключ, а также больница и насосная станция. В городе Фокино были включены в работу три трансформаторные подстанции.

В Артемовском ГО ночью восстановлена работа линии 35 кВ. Это позволило подать напряжение в сети смежных сетевых организаций – ДВРСК и Оборонэнерго.

Ранее ночью во Владивостоке была полностью восстановлена работа линий электропередачи в центре города. Все жители центра, госучреждения, а также краевая больница, центральный тепловой пункт обеспечены электроэнергией от городских подстанций. Ремонт на линиях в пригороде Владивостока сегодня продолжается.

Ранним утром была включена линия 110 кВ в Хасанском районе. Однако из-за активного таяния гололеда и падения ледяных обломков линия повторно отключилась, продолжится работа по восстановлению линий Таяние гололеда в течение последних суток становится причиной кратковременных перебоев в работе энергообъектов Хасанского района.

Сегодня энергетики продолжат работы по восстановлению линии, питающей оставшуюся часть Первомайского района Владивостока. В течение дня планируется подключить несколько резервных источников питания для электроснабжения бытовых потребителей, систем тепло- и водоснабжения в Первомайском районе Владивостока. Также работы по подключению потребителей к электроснабжению будут продолжены в пригороде Владивостока, населенных пунктах Артемовского ГО, Надеждинского, Черниговского, Яковлевского районов и других.

Коме этого, сегодня ожидается прибытие дополнительной спецтехники из других регионов.

Внимание! Убедительная просьба к жителям не приближаться к ЛЭП, не прикасаться к оборванному проводу!

В «Дальневосточной распределительной сетевой компании» (АО «ДРСК») работает единый Контакт-центр. По телефону 8-800-1000-397 вы сможете задать вопросы об отключениях электроэнергии. Звонок бесплатный.