Электричество вернулось на Тихую, в том числе в госпиталь ветеранов и перинатальный центр

Район Тихой. Фото: предоставлено ДРСК

Электроснабжение части Первомайского района Владивостока от сетей ДРСК восстановлено, работы по включению потребителей продолжаем МУП ВПЭС. Энергетики во второй половине дня 21 ноября включили свое оборудование и обеспечили подачу напряжения в район бухты Тихая, в том числе социальнозначимые объекты – госпиталь ветеранов и перинатальный центр.

Как рассказывают очевидцы, во многих домах возвращение электричества встретили радостными криками и апплодисментами. Во дворах люди радостно поздравляли друг друга, как на Новый год.

Специалисты исключили из схемы поврежденный участок сети и перевелиподключили бытовую нагрузку от подстанции «Западная». Улучшение погоды и активное таяние гололеда на проводах позволило энергетикам в течение сегодняшнего дня выполнить работы на участке поврежденной линии.

Работы по восстановлению линии 110 кВ, питающей Первомайский район, продолжаются. Энергетики и сотрудники МЧС сегодня активно выполняют расчистку трассы ЛЭП от обломков деревьев, готовят место для установки новых опор взамен упавших после прохождения ледяного дождя.

Погода во Владивостоке сегодня стабилизировалась – осадки и ветер прекратились, в связи с этим сегодня ожидается активное таяние ледяной корки на проводах. Не исключено, что из-за вибрации, таяния и падения льда могут произойти повторные обрывы проводов. Просьба к жителям быть предельно осторожными, остерегаться падающего льда, о случаях повреждения ЛЭП сообщать на диспетчерские пункты филиала.

Внимание! Убедительная просьба к жителям не приближаться к оборванным проводам, не прикасаться к оборванному проводу!