Партия «Единая Россия» помогает наладить жизнеобеспечение в Приморье

Фото: предоставлено Приморским региональным отделением партии «Единая Россия»

Региональное отделение «Единой России» в выходные, 21 и 22 ноября, направило партийные мобильные бригады из волонтеров и активистов на помощь пострадавшим от циклона территориям Приморского края .

Напомним, 20 ноября в Приморье был введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера в связи с прохождением циклона. Аномальные осадки и сильные заморозки вызвали многочисленные аварийные ситуации на объектах жизнеобеспечения Владивостока и Артема. Включиться в работу, работать в круглосуточном режиме все выходные, доставить продукты и воду людям, которые сидят без света дома или находятся в пунктах временного размещения (ПВР), призвал своих однопартийцев Секретарь регионального отделения Партии, губернатор Олег Кожемяко на совещании оперштаба по борьбе с ЧС.

Одним из самых проблемных муниципалитетов является Первомайский район Владивостока. Здесь поэтапно запускают в первую очередь теплоснабжение, потом водоснабжение и энергоснабжение.

Единоросс Павел Серебряков взял на себя обеспечение пунктов временного размещения (ПВР) и полевых кухонь продуктами и питьевой водой. Сегодня на территории Первомайского района действует семь полевых кухонь. Здесь можно получить горячее питание и набрать питьевую воду. Также Партия организовала выдачу газовых баллонов.

В течение субботы и воскресенья депутат городской думы Владивостока от «Единой России» Виктор Аблапов с группой единомышленников-однопартийцев объезжал одиноко проживающих пенсионеров Первомайского района, развозил воду и консервы. Также он приводил в порядок тротуары у социальных учреждений, распиливал упавшие ветки и посыпал пешеходные дорожки. Вместе с председателем думы Владивостока Андреем Бриком они закупили дизельное топливо для генераторов детской краевой клинической больницы №2. А депутат Гордумы, единоросс Евгений Пименов выделил для расчистки тротуаров фронтальный погрузчик.

Глава владивостокского отделения Партии Александр Щербаков, руководитель крупнейшего в крае волонтерского центра, рассказал, что сейчас, по решению лидера Приморских единороссов, губернатора Олега Кожемяко активно создаются мобильные бригады Партии, которые помогут ликвидировать последствия стихии по всему югу Приморья и вернуться к нормальной жизни. Партия выделила деньги на приобретение продуктов и товаров первой необходимости для людей, проживающих на пострадавших территориях - эта помощь будет адресно доставлена. 21 и 22 ноября более сотни волонтеров ЕР под руководством Александра Щербакова расчищали завалы веток, убирали снег, помогали работе ПВР’ов и полевых кухонь Первомайского района.

«В эти тяжелые дни Партия, конечно, не может оставаться в стороне. Мы выделили финансовые средства, привлекли наших активистов и ведем совместную работу с администрацией города и МЧС. Мы закупили и организовали выдачу питьевой воды, продуктов, газовых баллонов. Наши партийцы подвозят ящики, работают на раздаче, помощь очень нужна сейчас людям и востребована. Сегодня весь Владивосток объединился, чтобы помочь пострадавшим от коммунальной катастрофы, вызванной стихией», - отметил Александр Щербаков.

Ресурсоснабжающие организации частично возобновили подачу света, воды и тепла в Первомайском районе, что позволило оперативно открыть пункты временного размещения.

Сейчас в Первомайском районе также в круглосуточном режиме работают 2 пункта временного размещения – на базе школы № 25 (2-я Строительная, 7) и в школе № 45 по улице 50 лет ВЛКСМ, 27. ПВР также обеспечен питьевой водой и горячим питанием. Кроме того, горожанам оказывается психологическая помощь. Пункты временного пребывания также продолжают круглосуточно работать на базе лицея № 41 (Воропаева, 31), школы № 48 (проспект 100-летия Владивостока, 133в), школы № 39 (Ялтинская, 18), школы № 46 (Батарейная, 6) и школы-интерната № 1 (Баляева, 46). В течение этих выходных с 9 до 16 часов также работает пункт пребывания в «Школе нового тысячелетия» на Кирова, 25г.

На территории Артемовского городского округа партактив все выходные ведет очистку улиц от упавших деревьев. В Артеме также развернуты пункты обеспечения нуждающихся горячим питанием. Водоснабжение в городе восстановлено. В воскресенье, 22 ноября идет подключение энергоснабжения частного сектора, в округе уже восстановлено электроснабжение у 13 тысяч потребителей.