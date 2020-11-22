Премьер-министр России дал особое поручение по спасению Приморья

Ледяной шторм во Владивостоке Фото: Сергей БАЛАНОВ

Премьер-министр России Михаил Мишустин дал поручение создать рабочую группу с представителями профильных федеральных ведомств для ликвидации последствий циклона и помощи пострадавшим в Приморье. В нее войдут представители МЧС, Минэнерго, Минстроя, Минтранса, Минфина, Минздрава и Минтруда. Координировать работу будет Минвостокразвития.

Напомним, в Приморье введен режим ЧС регионального уровня. После ледяного шторма тысячи людей остаются без электроэнергии. Во Владивостоке и Артеме развернули пункты временного размещения, работают полевые кухни, палатки с электрогенераторами. Людям бесплатно раздают питьевую воду, газовые баллоны для печей.

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