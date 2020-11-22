Электричество возвращается в пригород Владивостока

Монтаж временной опоры на линии Чайка-Волна во Владивостоке. Фото: ДРСК

Энергетики ДРСК восстановили электроснабжение большей части потребителей пригорода Владивостока – районах Чайки, Седанки, Океанской, Сахарного ключа и Спутника.

Аварийно-восстановительные работы на линии 110 кВ «Чайка-Волна» шли в круглосуточном режиме. Ночью энергетики установили две временные опоры, отремонтировали и смонтировали провод. Также специалисты убрали с просеки поваленные обледенелые деревья. В работах были задействованы бригады энергетиков из Владивостока, центрального и западного подразделения приморского филиала ДРСК.

Энергетики продолжат восстановительные работы на линии 110 кВ, питающей пригород Владивостока, параллельно идут осмотры оборудования подстанций пригорода.

Внимание! Убедительная просьба к жителям не приближаться к оборванным проводам, не прикасаться к оборванному проводу.