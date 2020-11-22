Восстановлено электроснабжение центральной части Владивостока

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Энергетики Приморских электрических сетей восстановили электроснабжение потребителей центра Владивостока от сетей ДРСК, в работу была включена подстанция 35 кВ Телецентр. Ремонтные работы на энергообъекте велись больше суток. Опоры и ЛЭП были покрыты толстым слоем льда из-за чего вес провода увеличился, что привело к повреждению энергообъекта. Энергетики устранили обрыв и провис провода, отремонтировали опоры.

Проведение ремонтных работ в центре города осложнял припаркованный в охранной зоне ЛЭП автотранспорт.

В течение субботы энергетики ДРСК восстановили электроснабжение потребителей части Первомайского района в районе бухты Тихой, большей части пригорода Владивостока, восстановлена работа подстанции Океанариум на острове Русский. Электроснабжение было восстановлено в Хасанском районе, в части населенных пунктах Артемовского городского округа и Надеждинского района. Работы по демонтажу упавшей опоры и подготовки мест для установки новых опор идут на Морском кладбище. К этой работе были привлечены силы МЧС.