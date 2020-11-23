Мороз, снег и гололедица. Синоптики рассказали, какие сюрпризы ждать от природы в Приморье

Синоптики озвучили подробный прогноз на понедельник Фото: Милана СОКОЛ

Пока Приморье продолжает восстанавливаться после ледяного апокалипсиса, непогода до конца не отступает. Из-за поля пониженного атмосферного давления в отдельных районах края возможен небольшой снег. Местами ожидаются гололедные явления. По прогнозам специалистов портала «Примпогода», при северо-западном умеренном ветре, температура воздуха составит -8...3°C.

Во Владивостоке, который больше других пострадал от удара стихии, к счастью, сегодня без осадков. Однако особо тепла ждать не стоит, лед сам не растает. На дорогах сохранится местами гололедица, поэтому водителям нужно быть крайне бдительными. Ожидается ветер северный, со второй половины западный, юго-западный умеренный. Температура воздуха -1...-3°C.

В Уссурийске в первый рабочий день недели переменная облачность, без осадков. На дорогах гололедица. Будет дуть ветер северный, со второй половины юго-западный умеренный. Температура воздуха опустится до -2...-4°C.

В Находке переменная облачность, осадков не ожидается. На дорогах гололедица. Ветер северо-западный умеренный. Температура -1...+1°C.

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