«Белый хлад, конец близко». Излюбленная локация для фото во Владивостоке изменилась до неузнаваемости

Ночное путешествие на остров впечатлило многих. Фото: illl_lucky_llli, irecommend_vdk

Ледяной дождь, обрушившийся на Приморье, изменил все до неузнаваемости. Деревья, дома, провода, и вообще все в округе оказалось покрыто толстой коркой льда. Как отмечают специалисты, такого аномального обледенения в крае не было 30 лет. Красиво и одновременно страшно – пожалуй, именно так можно охарактеризовать кадры, снятые в излюбленном месте для фотосессий на острове Русский.

Природные декорации вокруг не менее пугающие. Фото: illl_lucky_llli, irecommend_vdk

Пианино, стоящее на краю скалы в окружении моря, стало настоящей достопримечательностью острова. Фото, сделанные здесь, в основном были романтического характера, ну или с неким гламурно-инстаграмным оттенком. Кадры с прекрасными незнакомками у белоснежного инструмента буквально заполонили сеть. Сейчас локацию не узнать. А, если приехать в вечернее время, то декорациям могли бы позавидовать сценаристы хорроров.

Музыкальный инструмент превратился в атрибут для фильмов ужасов. Фото: illl_lucky_llli, irecommend_vdk

«Как в фильме ужасов», «Белый хлад прям из «Ведьмака»...Конец близко», «Ужасно красиво», – делятся пользователи сети.

А кто-то после просмотра фото даже оказался всерьез озадачен судьбой пианино.

«А может быть надо просто как-то прикрыть инструмент, и он еще много раз будет радовать людей? Может скинуться и изготовить авансцену?», «Жалко инструмент. У него есть душа. Вышвырнули, как котенка в неизвестность...Особенно не понимаю хозяина инструмента. Играл на нем, возможно, прекрасную музыку, и такой финал...Что-то с душами людей не то происходит», – отмечают подписчики популярного приморского паблика.

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