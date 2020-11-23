Владивосток
Еще
Радио
Владивосток
Еще
Радио
Владивосток
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

«Белый хлад, конец близко». Излюбленная локация для фото во Владивостоке изменилась до неузнаваемости

Теперь здесь можно снимать фильмы ужасов
Милана СОКОЛ
КомментироватьОставить комментарий
Ночное путешествие на остров впечатлило многих. Фото: illl_lucky_llli, irecommend_vdk

Ночное путешествие на остров впечатлило многих. Фото: illl_lucky_llli, irecommend_vdk

Ледяной дождь, обрушившийся на Приморье, изменил все до неузнаваемости. Деревья, дома, провода, и вообще все в округе оказалось покрыто толстой коркой льда. Как отмечают специалисты, такого аномального обледенения в крае не было 30 лет. Красиво и одновременно страшно – пожалуй, именно так можно охарактеризовать кадры, снятые в излюбленном месте для фотосессий на острове Русский.

Природные декорации вокруг не менее пугающие. Фото: illl_lucky_llli, irecommend_vdk

Природные декорации вокруг не менее пугающие. Фото: illl_lucky_llli, irecommend_vdk

Пианино, стоящее на краю скалы в окружении моря, стало настоящей достопримечательностью острова. Фото, сделанные здесь, в основном были романтического характера, ну или с неким гламурно-инстаграмным оттенком. Кадры с прекрасными незнакомками у белоснежного инструмента буквально заполонили сеть. Сейчас локацию не узнать. А, если приехать в вечернее время, то декорациям могли бы позавидовать сценаристы хорроров.

Музыкальный инструмент превратился в атрибут для фильмов ужасов. Фото: illl_lucky_llli, irecommend_vdk

Музыкальный инструмент превратился в атрибут для фильмов ужасов. Фото: illl_lucky_llli, irecommend_vdk

«Как в фильме ужасов», «Белый хлад прям из «Ведьмака»...Конец близко», «Ужасно красиво», – делятся пользователи сети.

А кто-то после просмотра фото даже оказался всерьез озадачен судьбой пианино.

«А может быть надо просто как-то прикрыть инструмент, и он еще много раз будет радовать людей? Может скинуться и изготовить авансцену?», «Жалко инструмент. У него есть душа. Вышвырнули, как котенка в неизвестность...Особенно не понимаю хозяина инструмента. Играл на нем, возможно, прекрасную музыку, и такой финал...Что-то с душами людей не то происходит», – отмечают подписчики популярного приморского паблика.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14