«Стоим уже час». Масштабная пробка сковала несколько районов Владивостока

Автомобилисты вынуждены простаивать в многокилометровых заторах. Фото: dpskontrol125rus

Масштабный транспортный затор в первый рабочий день наблюдается в Ленинском и части Первореченского района Владивостока. По сообщениям очевидцев, пробкой скованы практически полностью 63 и 71 микрорайоны. Движение встало, как на главных дорогах, так и на второстепенных.

«Черняховского – Нейбута 85 – Зеленый угол – стоматология на Кузнецова– ровно час. Стоим очень жестко», – сетуют застрявшие в пути жители города.

По словам очевидцев, пробка на Нейбута сейчас начинается с конечной остановки. Многие автомобилисты пытаются объезжать основную трассу через Ладыгина. Однако и там образовался затор.

Пробка образовалась и на Ладыгина. Фото: Галина Кочеткова

– На выезде с Ладыгина светофор работает всего 18 секунд, успевает проехать 5-6 машин. Все двигаются в одну полосу. Много вмерзших машин у обочин дороги, – рассказали «КП» очевидцы.

Основные трассы приморской столицы на данный момент расчищены, но на некоторых участках все же есть обледенение. Водителям стоит заранее обдумывать маршрут, учитывая сложную дорожную обстановку. По сообщениям очевидцев, пробки наблюдаются практически во всем городе. Во многих районах над дорогой свисают обледеневшие ветки деревьев, которые значительно усложняют движение.

Склонившиеся ветки мешают движению. Фото: Юлиана Виноградова

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