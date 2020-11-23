Пробки во Владивостоке достигли 9 баллов

Движение в городе серьезно осложнено. Фото: dpskontrol125rus

Утренний Владивосток, который по-прежнему находится в ледяном плену, оказался скован масштабными пробками. Согласно сервису «Яндекс», транспортные заторы достигли практически максимальной отметки – 9 баллов. Заторы наблюдаются во всех районах города.

Пробки достигли 9 баллов. Фото: dpscontrol125rus

Как ранее сообщала «КП», многокилометровой пробкой скованы дороги на Нейбута, Черняховского, Ладыгина, Адмирала Кузнецова и всех прилегающих к ним улицах.

Замедленно движется транспорт от Спортивной на Луговую и далее в центр. А в направлении Луговой транспорт стоит с самого с Баляева.

Луговая без движения. Фото: dpskontrol125rus

ДТП осложнило проезд в районе Рудневского моста.

Пробка на Рудневский мост с Выселковой. Фото: dpskontrol125rus

Из-за аварии сковано движение на Снеговой.

ДДТП осложняет проезд на Снеговой. Фото: dpskontrol125rus

Огромная пробка в направлении центра города собралась от Седанки. Транспортный затор тянется вплоть до «Инструментального завода». Ситуацию усугубляет ДТП на Некрасовском путепроводе.

Авто столкнулись на путепроводе. Фото: dpskontrol125rus

Практически без движения стоит Транспорт на Маяке. Выбраться с Эгершельда не могут те, кому нужно в центр.

Эгершельд тоже скован. Фото: Елена Клименко

По сообщениям автолюбителей, также проезду значительно мешают обледеневшие ветки деревьев, которые свисают над дорогой в различных районах города.

Ветви мешают проезду на многих участках Фото: Милана СОКОЛ

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14