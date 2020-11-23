Пробки во Владивостоке достигли 9 баллов

Движение в городе серьезно осложнено. Фото: dpskontrol125rus
Утренний Владивосток, который по-прежнему находится в ледяном плену, оказался скован масштабными пробками. Согласно сервису «Яндекс», транспортные заторы достигли практически максимальной отметки – 9 баллов. Заторы наблюдаются во всех районах города.
Пробки достигли 9 баллов. Фото: dpscontrol125rus
Как ранее сообщала «КП», многокилометровой пробкой скованы дороги на Нейбута, Черняховского, Ладыгина, Адмирала Кузнецова и всех прилегающих к ним улицах.
Замедленно движется транспорт от Спортивной на Луговую и далее в центр. А в направлении Луговой транспорт стоит с самого с Баляева.
Луговая без движения. Фото: dpskontrol125rus
ДТП осложнило проезд в районе Рудневского моста.
Пробка на Рудневский мост с Выселковой. Фото: dpskontrol125rus
Из-за аварии сковано движение на Снеговой.
ДДТП осложняет проезд на Снеговой. Фото: dpskontrol125rus
Огромная пробка в направлении центра города собралась от Седанки. Транспортный затор тянется вплоть до «Инструментального завода». Ситуацию усугубляет ДТП на Некрасовском путепроводе.
Авто столкнулись на путепроводе. Фото: dpskontrol125rus
Практически без движения стоит Транспорт на Маяке. Выбраться с Эгершельда не могут те, кому нужно в центр.
Эгершельд тоже скован. Фото: Елена Клименко
По сообщениям автолюбителей, также проезду значительно мешают обледеневшие ветки деревьев, которые свисают над дорогой в различных районах города.
Ветви мешают проезду на многих участках
Фото: Милана СОКОЛ
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