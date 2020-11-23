Центр Владивостока снова перекроют из-за падающих глыб льда с Золотого моста

Так рабочие очищают мост от льда Фото: Сергей БАЛАНОВ

Центральную улицу Владивостока перекроют на несколько часов в понедельник, 23 ноября. В это время рабочие будут сбивать лед с Золотого моста. Глыбы льда, падающие на город, опасны не только для автомобилей, но и для пешеходов, поэтому ограничение распространяется и на них.

В городском управлении дорог и благоустройства сообщили, что с 9 до 11 часов будет ограничено движение по Корабельной набережной, а с 11 до 15 часов по Светланской. Автолюбителей просят быть внимательными и выбирать альтернативные пути в это время.

Очисткой наледи с Золотого моста рабочие занялись еще в воскресенье. Рабочие сбивали лед со столбов освещения, стуча по ним палками. Счищали наледь с оснований вант и ребер пролетов моста. Огромные глыбы льда при этом падали вниз на Пушкинскую и Светланскую, валились на крыши домов. Некоторые куски льда были просто огромных размеров, так что перекрытие движения было вполне обоснованным. Правда, не все пешеходы соблюдали требования и продолжали ходить под мостом, уворачиваясь от льда.

Сами ванты по-прежнему покрыты льдом практически по всей длине. Напомним, именно по этой причине еще в субботу перекрыли движение по Русскому мосту. Там лед падает с вант прямо на проезжую часть моста. В случае же с Золотым мостом ванты расположены по-другому, и если лед начнет падать с них, то перекрывать Светланскую, Корабельную набережную и другие улицы города придется надолго.

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