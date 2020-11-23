Цифровые сервисы Сбербанка признаны лучшими в мире

Цифровые сервисы Сбербанка были отмечены финансовым журналом Global Finance Фото: pixabay.com

По результатам ежегодного исследования Global Finance Сбербанк получил международную премию «Лучшие цифровые банки мира» (World’s Best Digital Bank Awards) сразу в трех номинациях, сообщает пресс-служба Дальневосточного банка ПАО Сбербанк.

- «Лучший интегрированный официальный сайт банка» (Best Integrated Corporate Banking Site) — sberbank.ru для юридических лиц;

- «Лучшее решение по информационной безопасности и фрод-менеджменту» (Best Information Security and Fraud Management) — для юридических лиц

- «Лучшее решение для оплаты счетов» (Best Bill Payment & Presentment) — для физических лиц.

Ранее, в августе 2020 года, 7 цифровых сервисов банка для юридических и физических лиц были названы лучшими в Центральной и Восточной Европе по результатам ежегодного исследования Global Finance.

СПРАВКА:

Global Finance Сбербанк — одно из старейших и наиболее уважаемых отраслевых изданий в международном банковском сообществе. Коллектив журнала совместно с экспертами анализирует деятельность финансовых институтов по всему миру, отмечая лучшие из них как по совокупности оказываемых услуг, так и по отдельным показателям. Эти награды являются всемирно признанным стандартом качества финансовых услуг. За последние годы Сбербанк многократно становился лауреатом премии в различных номинациях.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14