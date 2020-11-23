Победителям Диктанта Победы в Приморье вручили награды

Фото: Приморское региональное отделение партии «Единая Россия»

Дипломы за лучшие результаты и наборы великолепно изданных книг о Великой Отечественной войне вручили участникам «Диктанта Победы», набравших максимальное количество баллов по Приморскому краю. Победителями стали преподаватели Владивостокского филиала Дальневосточного института МВД Николай Загвоздкин и Юлия Броненкова, учителя истории из пос. Пластун Тернейского района Оксана Мельникова и Елена Шпаченко, а также ветеран службы органов МВД Владимир Моторин.

Организаторы акции отметили и юных участников, набравших высокие баллы. Пятеро учащихся школ серьезно подготовились к Диктанту и правильно ответили на 20 и более вопросов. Среди них максимальное количество баллов получил ученик 4 класса Академической гимназии ДВФУ Матвей Шкорин, который принимал участие в нескольких изыскательских проектах, организованных учителем истории гимназии Валентиной Лубенцовой. Педагог отметила работы Матвея о детях-партизанах в ВОВ и подвиге генерала Карбышева.

Поздравляя приморцев с заслуженной наградой, первый заместитель секретаря регионального отделения Партии «Единая Россия» Галина Хохлова, напомнила, что для успешного выполнения заданий Диктанта надо было не только знать историю событий Великой Отечественной войны, но и ориентироваться в литературе на эту тему, знать монументы и памятники, установленные в Приморье.

«Партия выступает объединяющим звеном, помогает сохранять историческую память и справедливость, вдохновляет средние и высшие учебные заведения, общественные объединения, всех неравнодушных граждан, больше узнавать и нести знания детям и молодежи. При подведении итогов, мы увидели, что в Приморье патриотическое воспитание находится на должном уровне, мы встречаем много энтузиастов, и это нас радует», - сказала Галина Хохлова.

Победитель Диктанта – участник боевых действий на Северном Кавказе Владимир Моторин рассказал, что вместе с коллегами из организации «Боевое братство» не раз проводил Уроки мужества в школах. Ребята с интересом слушали про Даманские события, бои на озере Хасан, о сражениях, которые вела Пятая Армия при освобождении Маньчжурии в завершение Второй мировой войны.

Начальник кафедры уголовного процесса Владивостокского филиала Дальневосточного института МВД Николай Загвоздкин считает, что каждый уважающий себя россиянин искренне интересуется историей своей Родины, ее героическими и трагическими страницами. «Тест был довольно сложным, я увидел это по курсантам, которые писали Диктант Победы. Но для знатока вопросы сложности не представляли», - рассказал он.

Координатор партийного проекта «Историческая память» Анна Алеко напомнила, что «Диктант Победы» был организован Российским историческим обществом, Российским военно-историческим обществом, партией «Единая Россия» и Всероссийским общественным движением «Волонтеры Победы». Акция проводилась в целях привлечения широкой общественности к изучению истории Великой Отечественной войны, повышения исторической грамотности и патриотического воспитания молодежи.

Участие в диктанте, который проводился 3 сентября, приняло более 1 миллиона человек. Возраст участников диктанта составил от 6 до 94 лет. По итогам проведения «Диктанта победы» выбрано 425 региональных и 20 федеральных победителей, которые смогли набрать максимальное количество баллов за минимальное время.