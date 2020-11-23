В Приморье самолетами доставляют передвижные генераторы

Генераторы в Приморье прибыли на борту Ил-76. Фото: пресс-служба правительства Приморского края

Утром в понедельник, 23 ноября, в Приморье двумя самолетами Ил-76 были доставлены восемь передвижных генераторов для обеспечения электричеством объектов социальной инфраструктуры края.

Федеральная поддержка региону была оказана после обращения губернатора Олег Кожемяко.

— Губернатор обратился к ряду федеральных министерств с просьбой направить в край дополнительные генераторы. Поступившее из Росрезерва оборудование установят на центральном тепловом пункте в районе Чуркин, где сложилась наиболее тяжелая обстановка с обеспечением светом из-за падения опоры ЛЭП, — прокомментировал руководитель агентства энергетики и газоснабжения Приморского края Андрей Леонтьев.

По его словам, еще два генератора край получил в ночь на понедельник по распоряжению Правительственной комиссии.

Напомним, из-за прохождения циклона в Приморском крае был введен режим ЧС регионального уровня. Сейчас без электроэнергии остаются жители части Первомайского района и пригорода Владивостока. Перебои с электричеством наблюдаются и в других населенных пунктах края.

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