"Владивосток висит на одной линии": заявления о новых отключениях света - фейки

ДРСК сообщила, что информация о готовящихся отключениях света во Владивостоке является ложной. Фото: КП

В аккаунтах социальных сетей, посвященных Владивостоку, а также мессенджерах приморцев появились аудиосообщения о якобы готовящихся отключениях электроэнергии в столице края во вторник, 24 ноября, на "весь световой день". Энергетики просят быть осторожнее: это кем-то созданные фейки.

Люди пересылают друг другу звуковой файл с солидным мужским голосом, вещающем о критическом состоянии линий электропередач в городе. Неизвестный работник неопределенного ведомства сообщает, что для проведения необходимых ремонтных работ потребуются отключения электричества в городе «на весь световой день». Аноним уверенно рассказывает о недавно прошедшей планерке и о том, что «город висит на одной линии 220 кВ «Владивосток. Волна», а все остальные не работают.

Представители пресс-службы «Дальневосточной распределительной сетевой компании» (ДРСК) опровергают данную информацию.

«В понедельник, 23 ноября, в социальных сетях и некоторых СМИ Приморского края появилась информация о полном отключении Владивостока от электроснабжения на несколько дней. Приморские электрические сети АО „ДРСК“ сообщают, что информация не соответствует действительности.

Энергетики уже пятые сутки ведут работы по подключению жителей Владивостока и Приморского края к энергоснабжению. В настоящее время уже более чем у 80 тысяч жителей Приморья в домах снова появилось электричество, восстановлена работа 18 ключевых крупных ЛЭП и 25 подстанций.

Во Владивостоке завершаются ремонтные работы на линии от подстанции „Промузел“, запитать потребителей планируется до конца дня. Ведутся работы по установке фундаментов для монтажа опор ЛЭП, обеспечивающей электроэнергией район Чуркин. До конца дня планируется установить дополнительные генераторы для восстановления электроснабжения части района. Восстановительные работы ведутся круглосуточно», — говорится в сообщении пресс-службы ДРСК.

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