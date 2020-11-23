Сбербанк запустил рефинансирование ипотеки на новостройки

ЖК «Видный» г. Владивосток ул. Карбышева 22. Фото: пресс-служба Дальневосточного банка ПАО Сбербанк

Сбербанк запустил рефинансирование ипотечных кредитов на покупку квартир в новостройках, выданных другими банками. Рефинансировать ипотеку в Сбербанке можно по ставке от 7,9% годовых. Застройщик и недвижимость должны быть аккредитованы Сбербанком.

Также в рамках программы вместе с ипотечным кредитом можно рефинансировать потребительские кредиты и задолженность по кредитной карте других банков, а также получить до одного миллиона рублей на любые цели. Заявку можно подать онлайн без справки об остатке задолженности, сообщает пресс-служба Дальневосточного банка ПАО Сбербанк.

— Мы максимально упростили процедуру и сократили список документов для рефинансирования ипотеки в Сбербанке. Клиентам не нужно предоставлять справку об остатке задолженности в другом банке. Достаточно подать заявку онлайн на DomClick. ru и всего один раз приехать в банк для подписания документов, — сообщил вице-президент, директор дивизиона «ДомКлик» Сбербанка Николай Васев.

Узнать подробности программы, рассчитать условия и оформить рефинансирование ипотеки можно на сайте ДомКлик.

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