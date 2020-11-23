«Полевые кухни» заработали в офисах Сбербанка в Артеме и Владивостоке

Сбербанк в своих офисах во Владивостоке и Артеме помогает приморцам, пострадавшим от тайфуна. Фото: предоставлено пресс-службой Дальневосточного банка ПАО Сбербанк

Сбербанк при поддержке ТОФ, 11-й Армии и Администраций Владивостока и Артема организовал «полевые кухни» для граждан, оставшихся без электричества и газа, в Приморском крае.

23 ноября получить бесплатные горячие обеды и напитки могут жители Артема по адресу Фрунзе, 49 и Владивостока по адресам ул. Луговая, 18, ул. Черемуховая, 7, Борисенко, 16 и на Калинина, 277.

В работающих офисах банка клиенты могут зарядить свои мобильные телефоны и другие гаджеты, если с собой нет зарядного устройства — сотрудники банка предложат воспользоваться из имеющихся в наличии. В связи с введенным режимом ЧС в Приморском крае Сбербанк принимает специальные меры для того, чтобы обеспечить бесперебойное обслуживание клиентов. В том числе банк в плановом режиме обеспечивает наличие наличных денежных средств в размере, соответствующем спросу населения, а также готов оперативно обеспечить потребности жителей края в наличных средствах в любом объеме в случае повышения спроса.

Пресс-служба Дальневосточного банка ПАО Сбербанк сообщает, в связи с погодными условиями и нестабильной работой электроэнергии и связи банк рекомендует уточнять актуальный график работы офисов и устройств самообслуживания на сайте банка, в Сбербанк Онлайн или по телефонам круглосуточной службы поддержки: 900; 8 800 555-55-50 (звонки бесплатны).

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