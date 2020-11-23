Олег Кожемяко – энергетикам: Спасибо, что работаете денно и нощно

Скриншот видео: Инстаграм kozhemiako.oleg

Глава Приморского края Олег Кожемяко посетил место падения опор ЛЭП, из-за которых уже пятый день Чуркин остается без электричества. Здесь в круглосуточном режиме ведутся восстановительные работы - нужно убрать старые конструкции, не выдержавшие ледяного шторма, чтобы на их месте возвести новые. Осложняются эти работы тем, что опоры упали на территории Морского кладбища.

"Энергетики и спасатели готовят площадку для установки новых опор ЛЭП вместо рухнувших, чтобы дать электричество жителям Первомайского района Владивостока. Работы очень много. По предварительным прогнозам специалистов ДРСК, поставить огромные конструкции получится не ранее, чем через 2 суток.

Сейчас главное дать воду и тепло в дома с помощью дизельных электрогенераторов. Завтра прибывает первая партия установок. Надеемся, что удастся подключить к теплу значительную часть Первомайского района", - сообщил глава региона в своем Инстаграм-паблике.

Энергетики подтвердили губернатору, что наладить новую схему обеспечения Чуркина электричеством должны к среде. Но, возможно, успеют и раньше.

Кроме того губернатор побывал на одной из полевых кухонь в Первомайском районе, где кроме теплых обедов нуждающимся раздают воду в бутылках и газовые баллоны.

"В Первомайском районе начали работу несколько школ, куда удалось подать электричество. Там дети могут находится весь день и получать трёхразовое питание. Эта работа продолжится, но количество пунктов питания увеличится. Полевые кухни поставим в районе Тихой и на Русском острове", - заверил губернатор.

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