В центре Владивостока коллапс из-за падающего льда с Золотого моста

Перекрытие Светланской под Золотым мостом Фото: Сергей БАЛАНОВ

Владивосток сковали 8-балльные пробки из-за перекрытой центральной улицы. Сейчас рабочие сбивают лед с Золотого моста, который падает прямо на город. Для машин и пешеходов закрыты улица Светланская и Корабельная набережная.

Ожидаемо, пробки образовались на всех объездных улицах. Сложная ситуация на улице Лазо, здесь из-за припаркованных машин и льда очень трудно разъехаться транспорту. Помогают сотрудники ГИБДД.

В центре города пробки Фото: Сергей БАЛАНОВ

Общественный транспорт отправили в объезд через улицы Суханова и Пушкинская, но автобусам приходится стоять в пробках.

Сервис Яндекс-пробки показал 8 баллов

Под мост не пускают даже пешеходов, разворачивая назад. Ранее сообщалось, что движение по Светланской будет ограничено с 11 до 15 часов.

Пешеходов не пускают под мост Фото: Сергей БАЛАНОВ

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