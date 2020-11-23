В сельские населенные пункты Приморья возвращается свет

Восстановлением распределительных сетей в Приморье занимаются несколько сетевых компаний. Фото: пресс-служба ДРСК

За минувшие сутки энергетики ДРСК восстановили электроснабжение в пригороде Владивостока в районе бухты Лазурная, а также в ряде населенных пунктов Надеждинского, Черниговского, Шкотовского, Михайловского, Спасского и Яковлевского районов, сообщает пресс-служба компании.

Специалисты информируют, что распределительные сети 0,4/6/10 кВ в сельских населенных пунктах сильно пострадали от ледяного дождя. Их восстановлением занимаются несколько сетевых компаний. Десятки километров линий покрыты ледяной коркой, на многих участках оборваны провода, повалены опоры. Прежде чем приступить к выполнению ремонтных работ энергетики расчищают линию от обледенелых веток и упавших деревьев. В муниципальных образованиях бригадам оказывают помощь сотрудники МЧС и волонтеры.

За минувшие сутки электроснабжение удалось полностью или частично восстановить в Прохладном, Ключевом, Дубовском, Дмитриевке, Монастырище, Большом Камне, Новосысоевке. Сегодня работы по восстановлению распределительных сетей в районах Приморья будут продолжены.

Во Владивостоке продолжаются ремонтные работы на линии от подстанции «Промузел». Сегодня начнется установка фундаментов для монтажа опор линии электропередачи, обеспечивающей электроэнергией район Чуркин.

Специалисты просят жителей не приближаться к ЛЭП, не прикасаться к оборванным проводам. Напоминаем, в «Дальневосточной распределительной сетевой компании» (АО «ДРСК») работает единый контакт-центр. По телефону 8-800-1000-397 вы сможете задать вопросы об отключениях электроэнергии. Звонок бесплатный.

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