На помощь пострадавшим от циклона в Приморье пришла «Единая Россия»

Партия выделила деньги на продукты и товары первой необходимости для пострадавших от стихии людей. Фото: пресс-служба ЗС ПК

В Приморском крае продолжаются работы по ликвидации последствий циклона. В муниципалитетах идет восстановление электроснабжения, для жителей пострадавших территорий работают пункты обогрева и питания. В муниципалитетах расчищают улицы, тротуары, дворы и площадки возле социальных объектов от упавших деревьев, веток, столбов, а также наледи. В этой работе принимают участие депутаты «Единая Россия» всех уровней.

Одной из наиболее пострадавших территорий стал Артемовский городской округ. Краевые депутаты-единороссы Александр Ролик и Игорь Чемерис, а также председатель муниципальной думы Анатолий Бадель побывали в новом пункте временного размещения (ПВР), открывшемся на базе местного Общества инвалидов, и передали гражданам аккумуляторы, портативные газовые печки, баллоны к ним.

Фото: предоставлено Приморским региональным отделением партии «Единая Россия»

Как сообщил парламентариям председатель Артемовского городского общества инвалидов Андрей Панченко, представители объединения посещают тех, кто самостоятельно не может добраться до пунктов приема граждан, оказывая им помощь. По его словам, большое количество заявок поступило на газовые печки и баллоны.

«В нашем обществе состоят более тысячи человек, у многих из них дети, есть лежачие больные. Поэтому такая помощь очень нужна», - подытожил Андрей Панченко.

Председатель Законодательного Собрания Приморского края Александр Ролик побывал на всех стационарных пунктах питания и обогрева в Артемовском городском округе.

В настоящее время по решению секретаря Приморского регионального отделения «Единой России», губернатора Олега Кожемяко активно создаются мобильные бригады Партии, которые помогают ликвидировать последствия стихии по всему югу Приморья и вернуться к нормальной жизни. Партия выделила деньги на приобретение продуктов и товаров первой необходимости для людей, проживающих на пострадавших территориях – сейчас эту помощь продолжают адресно доставлять активисты ЕР.

В районах Владивостока, пострадавших от удара стихии, ведут активную работу депутаты-единороссы. Для поддержки муниципальных служб в распоряжение городской администрации поступил грузовой автомобиль с бригадой из шести человек с бензопилами, которая помогает спиливать и утилизировать поваленные деревья – ее организовали депутат городской думы Владимир Исаков и депутат Государственной Думы РФ Виктор Пинский.

Отметим, что с 20 по 22 ноября бригада сформировала 250 кубометров древесных отходов в ходе работ на участках улиц Русской и Бородинской - на последней из них она трудится и сегодня. Сформированный остаток деревьев постепенно утилизируется.

А на округе №11 с последствиями циклона помогает справиться мобильная бригада под руководством депутата городской думы Людмилы Таран – они собирают стволы и ветви обрушившихся деревьев, чистят улицы от снега. Свой вклад внесут и юные активисты – вместе с парламентарием пионеры «Единой России» изготовят кормушки для птиц и разместят их до конца недели на своей территории.

В Хорольском муниципальном округе депутаты думы от «Единой России», которые руководят крестьянско-фермерскими хозяйствами, Александр Петухов, Юлия Чванова, Александр Никульченков, а также индивидуальный предприниматель Нерсес Арасханян выделили спецтехнику - трактора и минибульдозер - для уборки снега в селах Березовка, Сиваковка, Прилуки, Усачевка и Хороль.