170 тысяч жителей Приморья остались без света из-за циклона

Министр по развитию Дальнего Востока и губернатор Приморского края обсудили последствия циклона Фото: Анастасия ДОРОЖНЯК

Ход ликвидации последствий циклона и помощи пострадавшим обсудили министр по развитию Дальнего Востока Алексей Чекунков и губернатор Приморского края Олег Кожемяко. Министр заявил, что региону будет оказана необходимая поддержка.

Губернатор сообщил, что в общей сложности свет пропал в домах более 170 тысяч приморцев. До сих пор сохраняется сложная ситуация в Первомайском районе Владивостока, где без электроэнергии остаются 69 тысяч человек и в Артеме, где света нет у 39 тысяч человек. Отсутствует тепло в домах 16 тысяч владивостокцев и артемовцев.

Как сообщил Олег Кожемяко, сегодня, 23 ноября, край получит еще 18 дизель-генераторов, что позволит обеспечить теплом значительную часть Первомайского района.

Олег Кожемяко и Алексей Чекунков провели селекторное совещание с главами муниципальных образований и представителями профильных ведомств.

Руководитель Примводоканала Сергей Белый доложил о том, что водоснабжением сегодня обеспечены все города и районы края. Отключения воды есть лишь там, где произошли немногочисленные локальные порывы.

Минувшей ночью во Владивостоке обеспечили теплом и светом три многоквартирных дома, 14 частных домов, школу и детский сад на улицах Калинина и Надибаидзе.

По словам руководителя МУПВ ВПЭС Михаила Никуленко, с запуском новых генераторов будет обеспечено электричеством до 80% потребителей.

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