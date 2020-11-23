Самую крутую улицу Владивостока открыли после ледяного шторма

Движение по улице Капитана Шефнера во Владивостоке восстановлено Фото: Администрация Владивостока

Специалисты муниципальной дорожной службы «Содержание городских территорий» сообщили о том, что в эти открыто движение по улице Капитана Шефнера. В данный момент заграждающие блоки уже убраны.

Сейчас специалисты продолжают вывоз собранного снега, но это не мешает открытию движения для автотранспорта, информирует пресс-служба администрации Владивостока.

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