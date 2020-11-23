Владивосток
Еще
Радио
Владивосток
Еще
Радио
Владивосток
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

Самую крутую улицу Владивостока открыли после ледяного шторма

Работники мэрии продолжают уборку снега, но это не мешает проезду
Никита СЕРГЕЕВНикита СЕРГЕЕВ
КомментироватьОставить комментарий
Движение по улице Капитана Шефнера во Владивостоке восстановлено

Движение по улице Капитана Шефнера во Владивостоке восстановлено

Фото: Администрация Владивостока

Специалисты муниципальной дорожной службы «Содержание городских территорий» сообщили о том, что в эти открыто движение по улице Капитана Шефнера. В данный момент заграждающие блоки уже убраны.

Сейчас специалисты продолжают вывоз собранного снега, но это не мешает открытию движения для автотранспорта, информирует пресс-служба администрации Владивостока.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14