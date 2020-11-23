Приморское регби на колясках заявило о себе в Крыму

Фото: предоставлено Приморским региональным отделением партии «Единая Россия»

Приморская сборная команда по регби на колясках вернулась с Чемпионата России по регби, проходившего на минувшей неделе в Евпатории. С собой параспортсмены привезли эмоции и солидный игровой опыт, который они получили в состязаниях с сильнейшими соперниками из Москвы, Санкт-Петербурга, Кузбасса и полуострова Крым.

Напомним, поездка на всероссийские соревнования 9 человек спортсменов-колясочников была полностью профинансирована региональным отделением «Единой России» по поручению главы Приморского края Олега Кожемяко.

По словам секретаря владивостокского отделения Партии, депутата Законодательного собрания региона Александра Щербакова, приморские паралимпийцы представляли Приморье на турнире всероссийского уровня, по результатам которого отбираются спортсмены для участия в соревнованиях международного уровня. И пусть по результатам борьбы с лучшими из лучших паралимпийских команд России они смогли занять только 4-е место, это уже серьезная заявка и большой задел для будущих достижений приморских регбистов.

Фото: предоставлено Приморским региональным отделением партии «Единая Россия»

«Конечно приятно, что такая возможность появилась, что ребята смогли побывать на этих соревнованиях, обменяться опытом, чтобы наиболее полно реализовать свой потенциал. Для нас очень важно, чтобы жизнь в Приморском крае была одинаково комфортна для всех приморцев», - отметил Александр Щербаков, встречая спортсменов в аэропорту.

Для некоторых членов команды это первое участие в чемпионате такого уровня. Как, например, для Алексея Мондикова из Уссурийска, который смог проявить себя на соревнованиях, быстро вникнув в стратегию игры – вовремя «открывался» и завозил мяч в ворота противника.

«Ощущения незабываемые», - поделился впечатлениями игрок.

Фото: предоставлено Приморским региональным отделением партии «Единая Россия»

Глава городского отделения ЕР также обсудил с регбистами перспективы дальнейшего развития этого паралимпийского вида спорта в Приморье. Щербаков пояснил, что они будут решаться в рабочем порядке на следующей встрече. «Мы, конечно, будем участвовать в жизни этих ребят», - сказал партсекретарь.

Поддержка и интеграция людей с инвалидностью для более активного участия их в культурной, творческой и спортивной жизни является одним из приоритетов Правительства Приморского края и регионального отделения партии «Единая Россия» и реализуется на территории региона в рамках партийного проекта «Единая страна – Доступная среда». Оказание помощи общественным организациям инвалидов и спортивным организациям, работающим с людьми с ограниченными возможностями здоровья, - одна из задач этого проекта.