В Приморье ищут автора фейка о массовом отключении света во всем Владивостоке

За недостоверную информацию об отключениях света во Владивостоке придется ответить по закону Фото: pixabay.com

Прокуратура Приморского края во взаимодействии с правоохранительными и контролирующими органами организовала проведение проверки по факту распространения в сети «Интернет» под видом достоверного сообщения недостоверной общественно значимой информации о предполагаемом отключении 24.11.2020 электро- и водоснабжения во Владивостоке.

В сообщении прокуратуры подчеркивается, учитывая общественную значимость рассматриваемого вопроса, распространение подобной информации может способствовать эскалации панических настроений среди населения, что в свою очередь создает угрозу возникновения ряда негативных последствий.

Как ранее писала «КП-Владивосток», распространяемая информация о предстоящих массовых отключениях, является недостоверной.

В настоящее время ведется работа по установлению виновных лиц в целях их привлечения к предусмотренной законом ответственности.

За совершение указанного деяния (в зависимости от обстоятельств его совершения) предусмотрена административная ответственность по частям 9-11 статей 13.15 КоАП РФ в виде штрафа в размере от 30 тысяч до 10 миллионов рублей, а также уголовная ответственность по статьи 207.1 и 207.2 УК РФ «Наказание предусмотрено вплоть до лишения свободы сроком на 5 лет».

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