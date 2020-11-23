Энергетики Владивостока ведут монтаж опор на ЛЭП 110 кВ в районе Чуркин

В районе Владивостока Чуркин начался монтаж опор ЛЭП. Фото: пресс-служба ДРСК

На линии 110 кВ, питающей район Владивостока Чуркин, всего будет установлено три новых опоры, смонтирован провод, сообщила пресс-служба ДРСК.

В первой половине дня 23 ноября энергетики выполнили работы по установке фундаментов опор. Сейчас приступили к сборке и установке первой опоры. Работы по монтажу участка линии будут идти в круглосуточном режиме.

Параллельно в районе Чуркин идет установка дополнительных генераторов. В первую очередь подключаются тепловые пункты, что позволит обеспечить подачу тепла в дома жителей микрорайона.

Энергетики убедительно просят жителем города не приближаться к ЛЭП, не прикасаться к оборванному проводу.

В «Дальневосточной распределительной сетевой компании» (АО «ДРСК») работает единый контакт-центр. По телефону 8-800-1000-397 вы сможете задать вопросы об отключениях электроэнергии. Звонок бесплатный.

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