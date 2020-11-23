В Приморской филармонии подвели итоги Международного джазового фестиваля

XVII Международный джазовый фестиваль во Владивостоке. Фото: Дарья Наумец

Во Владивостоке завершился XVII Международный джазовый фестиваль. В 2020 году это обычно масштабное и массовое мероприятие проходило с 11 по 15 ноября в усеченном формате, так как зарубежные гости не смогли приехать в Россию из-за ограничений, связанных с коронавирусом. Музыкальный фестиваль уложился в четыре дня, за это время на сцене успели выступить пять коллективов, два из которых – приглашенные гости из Москвы.

Особыми гостями столицы Приморья стали квартет Олега Бутмана, который уже неоднократно выступал во Владивостоке, и 19-летняя восходящая звезда джаза София Ацбеха Негга. Открытием и «изюминкой» фестиваля стала именно юная певица, которая к своим годам успела заслужить признание на российской сцене, получить большое количество призовых мест и наград, в том числе полный грант на обучение в одном из лучших музыкальный вузов мира – Berklee College Of Music (U.S.A.Boston, 2019). Выпускница эстрадно джазового училища РАМ имени Гнесиных уже выступала в таких всемирно известных залах, как зал имени Чайковского, Большой Зал Консерватории, Jazz Philarmonic Hall (Санкт-Петербург), Московский Международный Дом Музыки, Зарядье Hall и во множестве джазовых клубов. София участвовала в концертах с джазменами Игорем Бутманом, Денисом Мацуевым, Даниилом Крамером, Мариам Мерабовов, Дарьей Чернаковой, а также известной российской скрипачкой и дирижером Светланой Безродной и Вивальди-оркестром. Девушку с ее уникальным голосом уже сравнивают с известнейшей джазовой певицей Эллой Фицджеральд, что определенно добавляет интереса к личности.

На сцене Приморской краевой филармонии София оправдала все разговоры о ней и поразила приморцев своим исполнением композиций. Милая и скромная девушка поет достаточно взросло, а местные ценители джаза уже пророчат ей большое будущее.

Во Владивостоке Софии аккомпанировал эстрадный оркестр филармонии под руководством дирижера Дмитрия Бутенко и известный в Приморье пианист Евгений Семененко. Девушка почти не общалась с полупустым из-за пандемии залом, но весь концерт пела красиво и завораживающе. Ее выступление продлилось всего полтора часа, на следующее утро София улетела из города.

Также на фестивале были замечены и приморские группы: квартет Ильи Лушникова и Сергея Моисеева, любимые многими Jazz Acoustic Project со своим заводным джаз-манушем и Vladovski electric band.

Неоднократные гости фестиваля – ребята из коллектива JAP – вновь зажгли аудиторию своими яркими песнями и музыкой в стиле цыганского джаза, разговорами о музыке и шутками со сцены. Порадовали и вокалисты: Антон Мамонтов, который успевал и петь, и улыбаться без остановки, и Сергей Кабанов, исполнивший песню на французском языке.

Своим выступлением осчастливил часть гостей Сергей Моисеев, который пел не только с квартетом пианиста Ильи Лушникова, но и с Юлией Учайкиной – вокалисткой Vladovski electric band. Группа исполнила интересные и необычные композиции, подготовила сюрприз в виде жаркого танца фламенко и закрыла XVII Международный джазовый фестиваль.

«Прекрасно, что в непростых сегодня для концертной деятельности условиях XVII фестиваль состоялся. Несмотря на то, что в этом году удалось организовать всего четыре концерта, фестиваль получился ярким. Каждый концерт представил публике разный джаз: авторские джазовые композиции от признанных мировых звезд Олега и Натальи Бутман, авторские джазовые произведения приморского исполнителя Владислава Якутко, джазовые стандарты в исполнении восходящей звезды российской джазовой сцены Софии Абцеха Негга и в исполнении приморских коллективов под руководством Ильи Лушникова и Александра Дьяченко. Поклонники джаза услышали исполнение любимой музыки в различных вариантах: от сольного исполнения до эстрадного оркестра, в вокальной и инструментальной интерпретациях»,- подвела итоги фестиваля помощник художественного руководителя Приморской филармонии Ольга Седова.

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