Энергетики ДРСК вернули свет еще в 13 населенных пунктов Приморья

Энергетики возобновили подачу электроэнергии полностью или частично в с. Прохладное, Ключевое Надеждинского района, с. Воскресенка, Хвалынка, Дубовское, Прохоры, Буссевка Спасского района, п. Камень-Рыболов Ханкайского района, п. Ярославский Хорольского района, с. Монастырище Черниговского района, с. Пухово Анучинского района, г. Большой Камень и п. Шкотово Шкотовского района. Там, где еще не все дома подключены, работы продолжатся до полного восстановления электроснабжения.

В настоящее время во Владивостоке продолжаются ремонтные работы на линии от подстанции «Промузел», ведется установка фундаментов для монтажа опор линии электропередачи, обеспечивающей электроэнергией район Чуркин.

Восстанавливать распределительные сети 0,4/6/10 кВ энергетикам помогают дополнительные бригады из Амурской области, Хабаровского края и ЕАО. Сегодня к работам на энергообъектах Шкотовского и Надеждинского районов приступили бригады Сахалинэнерго.

Наряду с устранением обрывов проводов и устранением других повреждений оборудования энергетики расчищают линии электропередачи от обледенелых веток и упавших деревьев. Расчищать ЛЭП от деревьев бригадам энергетиков помогают сотрудники МЧС и волонтеры.