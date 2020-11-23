Электрозаправки РусГидро в Приморском крае работают в бесплатном режиме

На любой из десяти электрических зарядных станций РусГидро, которые установлены в Приморском крае, владельцы электромобилей могут бесплатно зарядить свой автотранспорт. В результате обрушившейся на регион стихии, часть зарядных станций была обесточена, но с восстановлением электроснабжения в районах Приморья они возвращаются к работе. Информацию о работе конкретной ЭЗС автовладельцы могут получить в приложении ЭЗС РусГидро.

Работа сети зарядных станций РусГидро в сложной погодной ситуации позволила на прошлой неделе зарядить аккумуляторы почти 900 электромобилей. Их владельцы смогли добраться домой, а также с помощью инвертора подключать к батарее электромобиля бытовые приборы, обогреватели, заряжать ноутбуки и мобильные телефоны. По оценке экспертов, емкости аккумуляторной батареи автомобиля может хватать для обеспечения минимальных бытовых нужд домохозяйства до 6 - 8 часов.

Для владельцев электрокаров работает интернет-сайт charge.rushydro.ru, на котором размещена подробная информация об ЭЗС, их местоположении, инструкции по зарядке электромобиля, ответы на часто задаваемые вопросы и другая полезная информация. Для удобства пользователей круглосуточно функционирует группа пользователей в Telegram и WhatsApp.

Десять быстрых электрических зарядных станций были открыты РусГидро в Приморском крае в конце 2019 года. Опыт эксплуатации показал их высокую востребованность. Подзарядка электромобиля занимает всего несколько минут, полная зарядка – менее получаса. Поддерживаются разные порты электромобилей: порт для японских автомобилей (DC) 50 кВт, порт для европейских автомобилей (DC) 50 кВт, порт Type 1/Type 2 (AC), 22 кВт. Одновременно можно заряжать две машины. Все ЭЗС РусГидро оборудованы автономными подогревателями для работы в климатических условиях до -35 С.