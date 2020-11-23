Дополнительные бригады энергетиков с Сахалина прибыли в Приморье

Бригады «Сахалинэнерго» прибыли в Приморье для оказания помощи в проведении аварийно-восстановительных работ на энергообъектах, пострадавших от воздействия ледяного дождя.

Специалисты-линейщики с Сахалина приступят к работам во второй половине дня. Они будут заниматься устранением повреждений в распределительных сетях Шкотовского и Надеждинского районов.

Кроме этого, в Приморье уже работают дополнительные бригады ДРСК с Амурской области, ЕАО и Хабаровского края, которые распределены по сетевым объектам края. На территории региона также задействовано более 10 единиц дополнительной спецтехнки из других регионов – автовышки, бурильно-крановые установки, длинномеры, болотоход.

К работам во Владивостоке по установке новых опор в районе Морского кладбища и генераторов в Первомайском районе привлечены специалисты подрядных организаций. Энергетикам Приморья помогают сотрудники МЧС и военнослужащие.

Восстановлением своих объектах во Владивостоке и Приморье занимаются специалисты смежных сетевых организаций – МУПВ ВПЭС, Оборонэнерго и «Артемовская электросетевая компания».