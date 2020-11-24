«Человеку очень холодно»: в Приморье спасают бабушку-инвалида, которая замерзает в своей квартире

Стихийное бедствие оставило женщину без тепла в собственной квартире. Фото: pixabay.com

Тревожное объявление появилось на просторах интернета. «Женщина-инвалид, проживающая на двенадцатом этаже, просит неравнодушных людей помочь ей приобрести или получить в аренду газовую грелку. Человеку очень холодно, а спуститься самостоятельно она не может». Вместе с этим посланием был размещен и номер телефона этой женщины. Пройти мимо такого крика о помощи многие приморцы просто не смогли. Однако, как оказалось, задача по спасению бабушка – со звездочкой.

Среди комментаторов поста был человек, который приехал к пострадавшей от стихийного бедствия, чтобы передать грелку. Только вот та от такой дарственной отказалась. Сама она призналась, что боится газа, поэтому не может принять такой подарок. Есть информация, что объявления разместили соседи без ее согласия. Вероятно, не знали, как еще ей помочь.

Несмотря на отказ, приморцы ищут способ помочь бабушке, ведь находиться в холодной квартире в таком возрасте опасно для жизни.

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