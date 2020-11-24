Мэр Владивостока Олег Гуменюк вылечился от коронавируса

Глава города сообщил о болезни еще в начале месяца. Фото: Сергей БАЛАНОВ

Олег Гуменюк, мэр Владивостока, вылечился от Covid-19. Об этом глава дальневосточной столицы сообщил подписчикам на своей официальной странице в сети. Сообщение было довольно-таки лаконичным. Сперва в посте мэр обозначил, где в городе развернулись полевые кухни, а затем добавил: «P.S. Тест на ковид у меня отрицательный, а силы и здоровье полностью восстановлю на работе».

Комментаторы разделились на два лагеря. Одни обрадовались выздоровлению мэра, другие церемониться не стали и написали о проблемах, с которыми им пришлось столкнуться из-за последствий ледового апокалипсиса.

Напомним, что Олег Гуменюк заболел коронавирусом в начале месяца. Политик ушел на больничный и проходил лечение во Владивостоке. Не забывайте, что в регионе продолжает действовать режим повышенной готовности. Это значит, что носить маски и соблюдать социальную дистанцию в местах массового скопления людей – необходимо всем без исключения.

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