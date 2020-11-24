Осторожно, гололед! Синоптики предупреждают жителей Приморья об опасностях на дорогах

На большей части региона сегодня без осадков. Фото: pixabay.com

Погода в Приморском крае во вторник 24 ноября находится во власти поля повышенного атмосферного давления. Как говорят синоптики портала «Примпогода», в крае будет преимущественно без осадков. Дневные температуры колеблются в пределах -6 +4 градусов. Жителей региона предупреждают - на отдельных участках дорог гололедица. Ветер западный юго-западный умеренный.

Переменная облачность сегодня во Владивостоке. Без осадков. Дневные температуры воздуха в пределах 0 +2 градусов. Гололед, местами гололедица. Ветер северо-западный, западный умеренный.

В Уссурийске также переменная облачность и без осадков. Синоптики предупреждают, что на дорогах гололедица. Днем 0 +2 градуса. Ветер северо-западный, западный умеренный.

Небольшая облачность наблюдается в Находке. Но и здесь без осадков. Только вот гололедицы избежать никак не получится. Дневные температуры воздуха +1 +3 градуса. Ветер северо-западный умеренный.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14