«Фильм ужасов только снимать»: в сети появилось хоррор-видео о Владивостоке

Кадры, действительно, впечатляют. Фото: @primorye_online.

Приморье продолжает приходить в себя после мощного удара стихии. Не так-то просто краю было пережить такой ледовый апокалипсис. Об аномальном явлении в виде заледенения целого региона узнали далеко за пределами Дальнего Востока. Приморцы охотно делали снимки и делились ими в сети, потому что сами такого не видели – все улицы были покрыты природным хрусталем.

Снимки снимками, но видео, порой, сильнее отражает истинное положение дел. Так в сети появился занятый ролик под названием - когда въезжаешь во Владивосток. Автор ходит по железной дороге и снимает все, что видит вокруг себя. Снег, лед, разруха. На видео приморец наложил музыку – так сказать, добавил атмосферу. Это уже не просто видео, а просто фильм в жанре хоррор.

Такую же параллель провели и другие пользователи сети, которые уверены – в Приморье пропадают лучшие декорации для съемок голливудского фильма про апокалипсис.

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