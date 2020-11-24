«Все колом»: утренние пробки сковали дороги Владивостока

По состоянию на 9 утра, пробки оцениваются в 7 баллов. Фото: Яндекс. Карты.

Утренний час-пик, а это значит, что дорожная ситуация во Владивостоке оставляет желать лучшего. Автомобилисты второй день подряд оказываются в заточении адских пробок. Если вы за рулем, то вам необходимо запастись терпением – что-то нам подсказывает, что ничего не изменится до тех пор, пока город не приведут в порядок после апокалипсиса.

Тем временем сейчас движение в дальневосточной столице очень затруднительное. Пробки, согласно Яндексу, сконцентрированы в Ленинском и Первореченском районах города.

Затор с утра на следующих дорогах: проспект 100-летия Владивостока, Волгоградская улица, улица Постышева, улица Фирсова, Волховская улица, Русская улица, улица Давыдова, Адмирала Горшкова, улица Анны Щетининой, Некрасовская улица, Партизанский проспект, Фонтанная улица, Светланская улица, проспект Красного Знамени, Народный проспект и другие.

Утренним владивостокским пробкам приложение дало оценку в 7 баллов. Есть вероятность, что в ближайшее врем ситуация лишь усугубится.