Минэнерго РФ: основные электросети заработают в Приморье к среде

Во Владивосток прибыли 8 дизель-генераторов из Москвы. Фото: Правительство Приморского края

Восстановление работы основных электросетей Приморья планируется завершить к среде, 25 ноября. Об этом сообщил заместитель главы Минэнерго РФ Евгений Грабчак.

«Работа основных электросетей 35-220 кВ будет восстановлена к среде», — приводит слова чиновника пресс-служба ведомства.

Относительно теплоснабжения замминистра сообщил, что по состоянию на 17 часов по Москве (полночь во Владивостоке) было полностью обеспечено теплоснабжение города Артем.

— По Владивостоку по оставшимся районам мы рассчитываем, что завтра до обеда максимум все дизели на котельных будут расставлены на оставшихся, — сказал Грабчак.

В дальнейшем Минэнерго совместно с властями Приморья проведет оценку потребностей региона в дизель-генераторных установках.

— Плюс мы договорились сейчас со всеми энергокомпаниями, чтобы все дизели, которые туда перемещены, они останутся, пока полностью не будет восстановлена нормальная схема энергоснабжения. Мы понимаем, что для этого понадобится месяц-два точно, — заключил замглавы Минэнерго.

По данным министерства сейчас ведется восстановление энергоснабжения для 73 тысяч потребителей в 35 населенных пунктах края, включая Владивосток и Артем. Без тепла остаются около 19,2 тысячи человек.

СПРАВКА:

Для устранения последствий ЧС в Приморье из Москвы ранее были направлены восемь дизель-генераторных установок большой мощности. Несколько генераторов были найдены в самом крае.

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