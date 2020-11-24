Первый магазин постоянных распродаж «Галамарт» открывается во Владивостоке

Фото предоставлено "Галамарт"

Во Владивостоке заработает первый магазин постоянных распродаж «Галамарт». Праздничное открытие состоится 28 ноября, и в этот день на весь ассортимент будет действовать акция «Второй товар за 1 рубль». Выгодней просто не бывает: за одну монетку можно будет приобрести бытовую технику, хозтовары, посуду, игрушки, инструменты и еще много чего.

Адрес магазина: Владивосток, улица Русская, 16, ТЦ «Березка». Часы работы: с 10 до 20.

Федеральная франчайзинговая сеть «Галамарт» насчитывает более 300 магазинов по стране. Одни называют «Галамарт» «магазином у дома», другие — «магазином для дома». Для кого-то это — «семейный магазин», а для кого-то — «магазин постоянных распродаж». Но важно то, что каждый находит здесь свое.

Философия сети проста: это магазины, которые призваны делать жизнь каждого человека легче и лучше. Изо дня в день. Ведь счастье, как известно, заключается в мелочах. Ну а по-настоящему выгодные акции как нельзя лучше способствуют отличному настроению.

Фото предоставлено "Галамарт"

Получается, за один день, 28 ноября, можно будет и домашнюю обстановку себе обновить, и интерьер освежить, да еще и на подарки близким взять! Что очень кстати — праздники не за горами.

В ассортименте «Галамарта» есть практически все необходимое для дома, так что такая акция — прекрасная новость для всех, кто ценит комфорт и удобные, практичные вещи.

К тому же в этот день в 19.00 у покупателей будет возможность получить главные подарки праздничного открытия: сертификаты «на уют» на 10 000, 15 000 и 25 000 рублей. Условие: совершить покупку от 500 рублей 28 ноября.

Кстати, и до праздничного открытия сюда имеет смысл зайти: магазин открывается 23 ноября, и по 27 ноября здесь будут действовать специальные цены на различные группы товаров. Например, электрический чайник — 249 рублей, литая сковорода — 399 рублей, сушилка для белья — 449 рублей, утюг с отпаривателем — 349 рублей, ЖК-телевизор с диагональю 81 см — 5 999 рублей.

А 28 ноября приходите всей семьей на праздничное открытие и на супервыгодный шопинг! В «Галамарте» вы найдете буквально все для дома и дачи: инструменты, бытовую технику, посуду, игрушки, текстиль и многое другое. Помимо доступных цен, здесь каждый день действуют акции, скидки и распродажи, так что шопинг в народном магазине всегда будет выгодным.