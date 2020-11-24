Дорога каток. Шесть авто побились буквально на ровном месте во Владивостоке

Местные жители уверяют, что дорога превратилась в каток Фото: dps.control

Местами нет света, воды, а вокруг все ледяное – Владивосток до сих пор пытается оправиться от удара стихии. Коммунальщики трудятся в круглосуточном режиме, но объем работы действительно колоссальный, поэтому часть дорог в приморской столице еще в наледи. Особенно сложно водителям приходится на крутых спусках, во дворах и на межквартальных дорогах. Вот и сегодня в неприятной ситуации оказались сразу 6 автомобилистов в одном из микрорайонов города.

Два подряд ДТП полностью сковали проезд. По сообщениям очевидцев, возле дома №8 на Южно-Уральской водитель Honda Fit не справился с управлением и въехал в припаркованную Mazda Demio. Следом в стоящие машины врезался Subaru Forester.

На скользком участке врезались три машины Фото: dps_vl

Однако, как оказалось, тремя подбитыми машинами утро не закончилось. Буквально в 100 метрах, на Южно-Уральской, 4, произошла еще одна авария, не менее массовая. Здесь виновником стал водитель Nissan X-Trail, который не успел затормозить перед Honda Fit, двигавшейся по главной дороге. Такси в свою очередь отлетело на припаркованный Hino. Движение оказалось полностью заблокировано.

Из-за ДТП проезд по Южно-Уральской заблокирован Фото: dps.control

– Дорога каток. Перейти невозможно, посыпали всего один раз, как же машины биться не будут, – сетуют местные жители.

Припаркованной машине тоже досталось Фото: dps_vl

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